Heroes dizisinin yıldızı Hayden Panettiere 36 yaşında öldü

Heroes ve Nashville dizilerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.Kızının ölümü sonrası bir mesaj yayımlayan babası Skip Panettiere, ailenin "bu tarifsiz kaybı sindirmeye çalışırken" mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi.Otuz altı yaşındaki oyuncu kariyerine çocukken başlamıştı.Denzel Washington ile birlikte rol aldığı 2000 yapımı spor draması "Remember The Titans" ile ismini duyurdu.Panettiere daha sonra süper kahraman dizisi Heroes'ta amigo kız Claire Bennet rolüyle ün kazandı.Ardından popüler dizi Nashville'de, yükselişteki country şarkıcısı Juliette Barnes karakterini altı sezon boyunca canlandırdı.Bu yılın başlarında yayımlanan kitabında Panettiere, ruh sağlığıyla ilgili yaşadığı zorluklardan bahsetmişti.Küçük kardeşi Jansen'in 2023 yılındaki ölümü hakkında da yazmıştı.Jansen henüz 28 yaşında kalp büyümesi nedeniyle hayatını kaybetti.Bu kayıpla ilgili 2024'te People dergisine verdiği demeçte, "O benim tek kardeşimdi ve onu korumak benim görevimdi" diyen yıldız şöyle devam etmişti: "Onu kaybettiğimde, sanki ruhumun yarısını kaybetmişim gibi hissettim. Bunu asla atlatamayacağım. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, onun kaybını asla kabullenemeyeceğim." Panettiere'in eski partneri Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko'dan bir kızı bulunuyordu.2018 yılında kızı Kaya'nın tam velayetini Klitschko'ya vermiş ve bunun hakkında da konuşmuştu.Mayıs ayında kitabının yayımlanmasının ardından Jay Shetty'nin podcastında "Birinin, çocuğumdan öylece vazgeçip bunu kabullenebileceğimi düşünmesi yürek parçalayıcı" demişti.Panettiere, bağımlılık ve ruh sağlığı sorunlarıyla boğuştuğu bir dönemde çocuğunun babasıyla yaşadığını anlatmıştı.Oyuncu şunları söylemişti: "Ruh sağlığı sorunları, kaygı bozukluğu ve doğum sonrası depresyonla mücadele ediyordum; bir yandan da rol yapmaya devam etmek zorundaydım ve kendimi tamamen kaybetmiş gibi hissediyordum."