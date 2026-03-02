Herkes Trump'ın boynundaki yaraya odaklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik operasyonun ardından yaptığı ilk canlı yayın konuşmasında, boynundaki belirgin kırmızı iz sosyal medyanın gündemine oturdu.

BOYNUNDAKİ İZ DİKKAT ÇEKTİ

İzleyicilerin dikkatinden kaçmayan ve zamanla morardığı gözlenen izin büyük bir yarayı andırması, Trump'ın sağlık durumu hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Konuyla ilgili henüz Beyaz Saray'dan resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada izin tıbbi bir müdahaleden mi yoksa strese bağlı bir durumdan mı kaynaklandığı tartışılmaya başlandı. Savaş geriliminin ortasında gelen bu görüntüler, kamuoyunda merak uyandırmaya devam ediyor.

