Herkes Trump'ın boynundaki yaraya odaklandı

Güncelleme:
İran'a başlatılan savaşın ardından ilk kez kameralar karşısına geçip canlı yayında konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın boynundaki kırmızı iz dikkat çekti. İzin morarmaya başladığı, büyük bir yaraya benzediği görüldü.

  • ABD Başkanı Donald Trump'ın boynunda canlı yayında belirgin kırmızı bir iz görüldü.
  • İz zamanla morardı ve büyük bir yarayı andırdı.
  • Beyaz Saray'dan iz hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik operasyonun ardından yaptığı ilk canlı yayın konuşmasında, boynundaki belirgin kırmızı iz sosyal medyanın gündemine oturdu.

BOYNUNDAKİ İZ DİKKAT ÇEKTİ

İzleyicilerin dikkatinden kaçmayan ve zamanla morardığı gözlenen izin büyük bir yarayı andırması, Trump'ın sağlık durumu hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Konuyla ilgili henüz Beyaz Saray'dan resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada izin tıbbi bir müdahaleden mi yoksa strese bağlı bir durumdan mı kaynaklandığı tartışılmaya başlandı. Savaş geriliminin ortasında gelen bu görüntüler, kamuoyunda merak uyandırmaya devam ediyor.

