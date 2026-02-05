Haberler

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor! Skandala karışan 76 yaşındaki bir Hollywood yapımcısı

Güncelleme:
Jeffrey Epstein dosyalarında ortaya çıkan yeni belgelerin ardından, Hollywood yapımcısı Herschel Weingrod'un 15 yaşındaki bir kızla bilerek buluştuğu anlara ait görüntüler yeniden gündeme geldi.

  • Hollywood yapımcısı Herschel Weingrod, 15 yaşındaki bir kızla yaşını bilerek buluştuğu görüntülerle skandala karıştı.
  • Jeffrey Epstein dosyalarında ortaya çıkan belgeler, Weingrod'un görüntülerini yeniden gündeme taşıdı.
  • Epstein dosyalarının yayımlanması, yıllar boyunca üstü kapatıldığı öne sürülen istismar vakalarını ve bağlantılı isimleri yeniden mercek altına aldı.

Pedofili suçlamalarıyla anılan Jeffrey Epstein dosyalarında ortaya çıkan skandal belgeler, geçmişte kamuoyuna yansıyan bazı olayları da yeniden tartışmaya açtı. Bu kapsamda, 76 yaşındaki Hollywood yapımcısı Herschel Weingrod'un, 15 yaşındaki bir kızla yaşını bilerek buluştuğu anlara ilişkin görüntüler uluslararası basında yeniden gündeme taşındı.

YAŞINI BİLE BİLE BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

Dış basında yer alan haberlerde, söz konusu görüntülerin Epstein dosyalarında ortaya çıkan belgelerle birlikte tekrar dolaşıma sokulduğu ve çocuk istismarıyla mücadele başlığında sembol olaylardan biri olarak değerlendirildiği aktarıldı. Görüntülerde Weingrod'un, reşit olmayan bir kızla yaşını bilmesine rağmen buluşmayı kabul ettiği ve bu durumun kayıt altına alındığı ifade ediliyor.

İSTİSMAR VAKALARI YENİDEN MERCEK ALTINDA

Epstein dosyalarının yayımlanmasıyla birlikte, yıllar boyunca üstü kapatıldığı öne sürülen istismar vakaları, bağlantılı isimler ve ihmaller yeniden mercek altına alındı. Uzmanlar, bu tür görüntülerin ve belgelerin yeniden gündeme gelmesinin, yalnızca bireysel vakaları değil, sistematik ihmalleri ve güç sahibi isimlerin korunup korunmadığı sorusunu da beraberinde getirdiğini vurguluyor.

Kamuoyunda büyük tepki çeken Weingrod görüntülerinin yeniden gündeme taşınması, Epstein dosyalarının sadece geçmişi değil, halen cevaplanmamış soruları da ortaya çıkardığı yönünde yorumlara neden oldu.

