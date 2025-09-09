Haberler

Herkes bu gizemli kapıyı konuşuyor: Yecüc-Mecüc burada olabilir

Herkes bu gizemli kapıyı konuşuyor: Yecüc-Mecüc burada olabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın Dzungarian Alatau Dağları'nda keşfedildiği iddia edilen devasa kapı benzeri kaya oluşumu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Uzaylı teorilerinden dini tartışmalara kadar pek çok iddia ortaya atılırken uzmanlar bunun doğal bir oluşum olabileceğini belirtiyor.

Kazakistan'ın doğusundaki Dzungarian Alatau Dağları'nda çekildiği öne sürülen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Daily Mail'in manşetine taşıdığı haberde, Reddit'te paylaşılan 30 saniyelik video dikkat çekti. Görüntülerde, karlı arazide ilerleyen iki kaşifin ardından drone kamerası yükseliyor ve dağ yamacında yaklaşık 12 metre yüksekliğinde ve aynı genişlikte, yarım daire şeklinde dev bir "kapı" benzeri kaya oluşumu ortaya çıkıyor.

TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Söz konusu görüntüler, kısa sürede binlerce yorum aldı. Bazı kullanıcılar yapıyı "antik uzaylıların eseri" olarak nitelendirirken, bazıları ise dini metinlerde geçen "Yecüc-Mecüc" kavramıyla ilişkilendirdi.

Herkes bu gizemli kapıyı konuşuyor: Yecüc-Mecüc burada olabilir

UZMANLARDAN AÇIKLAMA: DOĞANIN OYUNU

Öte yandan jeoloji uzmanları, oluşumun büyük ihtimalle tamamen doğal bir kaya formasyonu olduğunu ve insan yapımı bir yapı olmadığını belirtiyor. Uzmanlara göre bu tür oluşumlar, milyonlarca yıl süren jeolojik süreçlerin bir sonucu olarak ortaya çıkabiliyor. Görüntüler, doğa harikası mı yoksa insan ötesi bir iz mi olduğu tartışmalarıyla hâlâ sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında.

YECÜC VE MECÜC NEDİR?

Yecüc ve Mecüc, hem İslam kültüründe hem de Yahudi-Hristiyan inançlarında yer alan, kıyamet alametleriyle ilişkilendirilen topluluklardır.

İslam Kaynaklarında Yecüc-Mecüc

  • Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi (94-99. ayetler) ve Enbiya Suresi (96-97. ayetlerde) geçer.
  • Zülkarneyn kıssasında, yeryüzünde bozgunculuk çıkaran Yecüc ve Mecüc, Zülkarneyn'in yaptığı büyük bir set/baraj ile engellenir.
  • Kıyamet yaklaştığında bu set yıkılacak, Yecüc-Mecüc yeryüzüne yayılıp büyük bir fesat çıkaracaktır.
  • Hadislerde, onların çok kalabalık, yıkıcı ve önüne geleni tüketen bir topluluk olduğu rivayet edilir.

Yahudi ve Hristiyan Kültüründe Gog ve Magog

  • Tevrat'ta (Hezekiel Kitabı) ve İncil'de (Vahiy Kitabı) "Gog ve Magog" olarak geçer.
  • Tanrı'ya karşı isyan eden, kaos ve yıkım getiren güçler olarak tanımlanır.
  • Ahir zamanda ortaya çıkıp insanlığa büyük zarar verecekleri, ardından ilahi güç tarafından yok edilecekleri anlatılır.

Halk İnancında

  • Yecüc-Mecüc genellikle "yer altında hapsedilmiş, kıyamete yakın ortaya çıkacak devasa, yıkıcı topluluk" olarak tasvir edilir.
  • Kimi yorumlarda onları "barbar kavimler", kimi yorumlarda ise "insanüstü varlıklar" şeklinde açıklayan rivayetler vardır.
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Erling Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor

Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıHeisenberg:

ulan uzay çağında kafaya bak arkadaş.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAtalay Ayberk:

Her yerde savaş potansiyeli var, Gazzeyi görmüyorsun, uzay çağına tüküreyim

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıyusuf guclu:

Öyle bir çağda değiliz. Yakın cagdayiz oku biraz. Okursan hem çağı, hemde yecuc mecucu bilirsin

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Yücüc mecüc mutlaka birgün çıkacak o günler de yakındır İnşallah bizler görmeyiz çünkü her insanın başında bintane olacak insanlar artık aralarında gözükmeyecek kadar az kalacak

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

hee böyle bir kapıdan gelecek yecücle mecüc kavmi :D zülkarneyn demiri eriterek mühürlemiş kapıyı inanca göre. karot alınsın bakılsın demir varmı ? :D daha çok kırk haramilerin açıl susam açıl diyip açılan kapıya benziyor bu :D

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMülayim:

Bu kapının ardında Ali Baba nın hazinesi var...şifreyi bilen kapıyı açar:XDD

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Akkas:

he bu kapı o kapı gazteci dayı ??

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın durdurulamıyor! Çeyrek psikolojik sınırı aştı

Altın durdurulamıyor! Çeyrek psikolojik sınırı aştı
'Evet yobazım' diyen Survivor Yunus'tan Manifest Grubu'na olay sözler

"Evet yobazım" deyip Manifest Grubu'na fena saydırdı
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu

Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.