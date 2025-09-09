Herkes bu gizemli kapıyı konuşuyor: Yecüc-Mecüc burada olabilir

Kazakistan'ın doğusundaki Dzungarian Alatau Dağları'nda çekildiği öne sürülen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Daily Mail'in manşetine taşıdığı haberde, Reddit'te paylaşılan 30 saniyelik video dikkat çekti. Görüntülerde, karlı arazide ilerleyen iki kaşifin ardından drone kamerası yükseliyor ve dağ yamacında yaklaşık 12 metre yüksekliğinde ve aynı genişlikte, yarım daire şeklinde dev bir "kapı" benzeri kaya oluşumu ortaya çıkıyor.

TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Söz konusu görüntüler, kısa sürede binlerce yorum aldı. Bazı kullanıcılar yapıyı "antik uzaylıların eseri" olarak nitelendirirken, bazıları ise dini metinlerde geçen "Yecüc-Mecüc" kavramıyla ilişkilendirdi.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA: DOĞANIN OYUNU

Öte yandan jeoloji uzmanları, oluşumun büyük ihtimalle tamamen doğal bir kaya formasyonu olduğunu ve insan yapımı bir yapı olmadığını belirtiyor. Uzmanlara göre bu tür oluşumlar, milyonlarca yıl süren jeolojik süreçlerin bir sonucu olarak ortaya çıkabiliyor. Görüntüler, doğa harikası mı yoksa insan ötesi bir iz mi olduğu tartışmalarıyla hâlâ sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında.

YECÜC VE MECÜC NEDİR?

Yecüc ve Mecüc, hem İslam kültüründe hem de Yahudi-Hristiyan inançlarında yer alan, kıyamet alametleriyle ilişkilendirilen topluluklardır.

İslam Kaynaklarında Yecüc-Mecüc

Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi (94-99. ayetler) ve Enbiya Suresi (96-97. ayetlerde) geçer.

Zülkarneyn kıssasında, yeryüzünde bozgunculuk çıkaran Yecüc ve Mecüc, Zülkarneyn'in yaptığı büyük bir set/baraj ile engellenir.

Kıyamet yaklaştığında bu set yıkılacak, Yecüc-Mecüc yeryüzüne yayılıp büyük bir fesat çıkaracaktır.

Hadislerde, onların çok kalabalık, yıkıcı ve önüne geleni tüketen bir topluluk olduğu rivayet edilir.

Yahudi ve Hristiyan Kültüründe Gog ve Magog

Tevrat'ta (Hezekiel Kitabı) ve İncil'de (Vahiy Kitabı) "Gog ve Magog" olarak geçer.

Tanrı'ya karşı isyan eden, kaos ve yıkım getiren güçler olarak tanımlanır.

Ahir zamanda ortaya çıkıp insanlığa büyük zarar verecekleri, ardından ilahi güç tarafından yok edilecekleri anlatılır.

Halk İnancında