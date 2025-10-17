Haberler

Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı

Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı
Bilim insanları, 710 bin yıldır sönmüş sanılan İran'daki Taftan Yanardağı'nda zirvenin son bir yılda 9 santimetre kabardığını ve yer altındaki basınç birikiminin sürdüğünü belirledi.

Komşu ülkemiz İran, bilim insanlarından gelen haberi konuşuyor. NTV'de yer alan habere göre, bilim insanları, İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde bulunan ve 710 bin yıldır sönmüş olduğu değerlendirilen Taftan Yanardağı'nda 2023–2024 yılları arasında zirvede yaklaşık 9 santimetrelik bir kabarma tespit etti.

Araştırmacılara göre bu hareket, yer altındaki sıcak sıvıların ve gazların birikmesiyle ya da yaklaşık 5 kilometre derinlikteki magmanın yukarı doğru baskı yapmasıyla ilişkili olabilir.

"CİDDİ BİR BASINÇ BİRİKİYOR"

2024 yılında bölgeden gelen raporlar, kraterden duman ve kül çıktığını ortaya koydu. Bilim insanları, bu emisyonların artan jeotermal faaliyetin göstergesi olduğunu belirtiyor.

Araştırmanın başyazarı, volkanolog Pablo González, Live Science'a yaptığı açıklamada, "Taftan artık sönmüş değil, uyuyan bir volkan olarak değerlendirilmelidir. Şu anda patlama beklemiyoruz ama yer altında ciddi bir basınç birikiyor" dedi.

UYDULARDAN GELEN VERİLER

Ekip, "common-mode filter" adı verilen yeni bir uydu analiz yöntemiyle atmosferik parazitleri temizleyerek yer hareketini net biçimde izledi. Verilere göre, deformasyonun kaynağı zirvenin 470 ila 630 metre altında yer alıyor.

Volkanın doğu ve batı yamaçlarında da yer değişimi gözlemlendi. Bilim insanları, bu hareketliliğin ne yağış ne de depremle açıklanabileceğini, tamamen volkan içi süreçlerden kaynaklandığını belirledi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
