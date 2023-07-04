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Hazar Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem

Dünya Haberleri

Hazar Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Azerbaycan'da da hissedildi. Azerbaycan'ın Haçmaz kentinin 52 kilometre açığında Hazar Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Bakü'de olmak üzere birçok kentte hissedildi. Depremde henüz can ya da mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

- Hazar Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem

Deprem Azerbaycan'da da hissedildi

BAKÜ - Hazar Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Azerbaycan'da da hissedildi.

Azerbaycan'ın Haçmaz kentinin 52 kilometre açığında Hazar Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Bakü'de olmak üzere birçok kentte hissedildi. Depremde henüz can ya da mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Dünya

Hazar Denizi Azerbaycan Deprem Bakü Dünya Haberler

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