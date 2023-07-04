Hazar Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem
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Hazar Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Azerbaycan'da da hissedildi. Azerbaycan'ın Haçmaz kentinin 52 kilometre açığında Hazar Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Bakü'de olmak üzere birçok kentte hissedildi. Depremde henüz can ya da mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
- Hazar Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem
Deprem Azerbaycan'da da hissedildi
BAKÜ - Hazar Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Azerbaycan'da da hissedildi.
Azerbaycan'ın Haçmaz kentinin 52 kilometre açığında Hazar Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Bakü'de olmak üzere birçok kentte hissedildi. Depremde henüz can ya da mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Dünya