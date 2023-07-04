Hazar Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem

Hazar Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Azerbaycan'da da hissedildi. Azerbaycan'ın Haçmaz kentinin 52 kilometre açığında Hazar Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Bakü'de olmak üzere birçok kentte hissedildi. Depremde henüz can ya da mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.