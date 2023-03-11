Hayvan düşmanlığının bedelini ağır ödedi! Önce dövdüler, sonra zorla dışkı yedirdiler

Çin'de çeşitli işkencelerle öldürdüğünü söylediği hayvanlarla ilgili bilgiler paylaşan adam, kan dondurdu. Bir grup hayvansever videolardaki kişinin peşine düştü ve bir süre sonra o şahsı yakalamayı başardı. İşkenceci hayvan katilini önce dövdüler, ardından zorla dışkı yedirerek intikam aldılar. O anları sosyal medyada paylaşan grup, polisi harekete geçirdi. Ekipler şimdi her yerde, o saldırganları arıyor.

Asya ülkesi Çin'de peşi sıra korkunç olaylar yaşandı. İsmi Lee olarak açıklanan bir adam, sosyal medyada öldürdüğü hayvanlarla ilgili bilgiler paylaşırken, bir hayvansever Lee'nin adresine ulaşmaya çalıştı.

YERİNİ BULDU, DİĞERLERİNE HABER VERDİ

Çok geçmeden Lee'nin yerini tespit eden hayvansever diğer hayvanseverlere de haber vererek plan yapmaya başladı.

DÖVÜP, DIŞKI YEDİRDİLER

Yaklaşık altı kişilik hayvansever grubu, Lee'nin önünü kesti ve kendisini darp etmeye başladı. Hayvanseverler daha sonra Lee'ye zorla dışkı yedirdi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Hayvanseverler bununla da kalmadı, Lee'ye yaptıkları muameleleri sosyal medyada paylaştı. Videoda Lee, beş kediyi aynı anda öldürdüğünü itiraf ederken, hayvanseverlerin Lee'ye yaptıkları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. O anları inceleyen ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.