DÜNYANIN en aktif yanardağlarından Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, yeniden lav püskürttü.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık 2024'ten bu yana 52'nci kez patlama meydana geldiği bildirildi. Yerel saatle 19.10'da meydana gelen patlama sırasında püsküren lavların, 30 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi. Hawaii Yanardağ Gözlemevi, yanardağda alarm düzeyinin 'uyarı' seviyesinden 'izleme' seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı