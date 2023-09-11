Hawaii'deki Kilauea Yanardağı Faaliyete Geçti

ABD'ye bağlı Hawaii takımadalarında bulunan Kilauea Yanardağı harekete geçerek lav ve kül püskürttü. Yanardağın lav akışı krater tabanıyla sınırlı olsa da çatlaklar oluştuğu belirtildi.

ABD'ye bağlı Hawaii takımadalarında bulunan Kilauea Yanardağı harekete geçerek lav ve kül püskürttü.

ABD'ye bağlı Büyük Okyanus'ta yer alan Hawaii takımadalarındaki Kilauea Yanardağı harekete geçti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, dün öğleden sonra faaliyete geçen yanardağda lav akışının krater tabanıyla sınırlı olduğu belirtildi. Hawaii'nin en aktif yanardağı olan Kilauea Yanardağı'nın krater tabanının yüzeyinde lav akıntıları nedeniyle çatlakların oluştuğu kaydedildi. Hawaii Acil Durum Yönetimi tarafından yanardağdaki lav tehdidinin bölge halkı için tehlike oluşturmadığı bildirilirken, volkanik gaz ve parçaların solunum sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca, bu yıl Ocak ve Haziran aylarında da faaliyete geçen Kilauea Yanardağı için uyarı renk kodu turuncudan kırmızıya yükseltildi. - HAWAİİ