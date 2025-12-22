Havayolu şirketinden tartışmalı karar, kilolu yolcular iki bilet almak zorunda kalacak

ABD'nin en büyük düşük maliyetli havayollarından Southwest Airlines, yolcu politikalarında köklü bir değişikliğe gidiyor. 27 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulama kapsamında, koltuğuna sığamayan büyük beden yolcuların ek koltuk için ücret ödemesi zorunlu hale gelecek. Şirketin bu kararı, havacılık sektöründe yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

KOLÇAK KRİTERİ ESAS ALINACAK

Önümüzdeki ay yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, koltuğunun kolçaklarına sığamayan yolcuların, seyahat öncesinde ek bir koltuk için bilet satın almaları gerekecek. Havayolu şirketi, kolçakların koltuklar arasındaki kesin sınır olarak kabul edildiğini vurguladı.

Southwest, yolcuların koltuk genişliği bilgilerini önceden incelemelerini ve ihtiyaç duydukları koltuk sayısını buna göre belirlemelerini önerdi.

ÜCRETSİZ EK KOLTUK DÖNEMİ SONA ERİYOR

Southwest Airlines, bugüne kadar büyük beden yolculara; uçağın ön kısmında ek koltuk için ödeme yapıp daha sonra geri ödeme talep etme, ya da havaalanında ücretsiz ek koltuk isteme gibi seçenekler sunuyordu.

Ancak yeni düzenleme ile bu uygulama sona eriyor. Artık iki koltuğa ihtiyaç duyan yolcuların, rezervasyon sırasında her iki koltuğun da ücretini ödemesi gerekecek.

GERİ ÖDEME ŞARTLARI ZORLAŞTI

Yeni politika kapsamında ikinci koltuğun ücretinin iade edilmesi yalnızca istisnai durumlarda mümkün olacak. Buna göre:

Uçuşun en az bir koltuğu boşken kalkması,

Her iki koltuğun da aynı ücret sınıfında satın alınmış olması şartları birlikte sağlanırsa geri ödeme onaylanabilecek.

HAVAALANINDA SATIN ALINMAZSA UÇUŞ DEĞİŞTİRİLECEK

Ek koltuğa ihtiyacı olan yolcu, biletini önceden satın almazsa bunu havaalanında yapmak zorunda kalacak. Uçuşun dolu olması halinde ise yolcu, bir sonraki müsait uçuşa aktarılacak.

Southwest Havayolları konuyla ilgili açıklamasında, "Yer garantisi sağlamak için, daha önce ek koltuk politikasından yararlanan müşterilerimizin bu seçeneği rezervasyon sırasında satın almaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

OTURMA DÜZENİ DE DEĞİŞİYOR

27 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek değişiklikler yalnızca ek koltuk uygulamasıyla sınırlı değil. Southwest Airlines aynı tarihte koltuk atama sistemine de geçiş yapacak.

Bugüne kadar uygulanan açık oturma düzeninde, yolcular uçağa bindikten sonra müsait olan herhangi bir koltuğu seçebiliyordu. "İlk gelen alır" esasına dayanan bu sistem; işlem sürelerini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla uygulanıyordu. Yeni sistemle birlikte bu uygulama da sona erecek.