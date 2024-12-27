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Havalimanında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

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ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Sky Harbor Havalimanı'nda Noel gecesi silahlı bir kavga yaşandı. Olayda 4 kişi yaralandı. Kavga, havalimanının üçüncü katında bir restoranın önünde başladı. 3 kişi silahla vuruldu, 1 kişi bıçaklandı. Phoenix Polis Departmanı, olaya karışan beş kişinin birbirini tanıdığını ve diğer yolcuların zarar görmediğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletindeki Sky Harbor Havalimanı'nda Noel gecesi yaşanan silahlı kavga paniğe neden oldu. Olayda 4 kişi yaralandı.

Noel akşamı saat 21:40 sularında, havalimanının üçüncü katında, güvenlik noktaları dışındaki bir restoranın önünde başlayan kavgada 3 kişi silahla vuruldu, 1 kişi bıçaklandı. Yaralılardan bir kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Phoenix Polis Departmanı Sözcüsü Mayra Reeson, "Olaya karışan beş kişi birbirini tanıyor. Diğer yolcular ve ziyaretçiler zarar görmedi" açıklamasını yaptı. Polis, bir yetişkin erkek ve reşit olmayan bir kız çocuğunu gözaltına aldı.

Olaydan yaklaşık iki saat sonra havalimanında ikinci bir gerginlik yaşandı. Aktif saldırgan olduğu yönünde aldığı yanlış bir mesaj üzerine çok sayıda silahla havalimanına gelen bir kişi, polisle yaşadığı arbede sonrası gözaltına alındı.

Havalimanı sözcüsü Eric Everts, güvenlik nedeniyle Terminal 4'teki kontrol noktasının geçici olarak kapatıldığını, ancak operasyonların kısa sürede normale döndüğünü bildirdi. Southwest Airlines ve American Airlines'ın ana merkezi olan Terminal 4'te uçuşların etkilenmediği belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Havalimanında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Havalimanında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Havalimanında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Havalimanında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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