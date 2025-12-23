Uçağın düştüğü ilçenin belediye başkanından açıklama

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel iş jetiyle radar bağlantısı kesildi. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad dahil 5 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, jet kalkıştan kısa süre sonra elektrik arızası yaşadı. Pilotlar durumu kuleye bildirerek Esenboğa'ya dönüşe geçti, ancak uçak Haymana civarında düşerek enkaza ulaştı.

BÖLGEDEN İLK AÇIKLAMA BELEDİYE BAŞKANINDAN

Olay bölgesiyle ilgili açıklama yapan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, yağış ve sisin çok fazla olduğunu belirtti. Koç, "Arama yapılan yerler, köylerin bulunduğu bölgeler. 6-7 köyün bulunduğu bir alan. Karayoluyla gitmek mümkün değil. Hava şartları olumsuz, yağış ve sis fazla" dedi.