Haberler

Uçağın düştüğü ilçenin belediye başkanından açıklama

Uçağın düştüğü ilçenin belediye başkanından açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, ilçesinde düşen uçakla ilgili açıklama yaptı. Koç, arama yapılan yerlerin köylerin bulunduğu bölgeler olduğunu ve hava şartlarının olumsuz olduğunu kaydetti.

  • Falcon 50 tipi özel iş jeti Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalandıktan sonra radar bağlantısı kesildi.
  • Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad dahil 5 kişi bulunuyordu.
  • Uçak Haymana civarında düşerek enkaza ulaştı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel iş jetiyle radar bağlantısı kesildi. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad dahil 5 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, jet kalkıştan kısa süre sonra elektrik arızası yaşadı. Pilotlar durumu kuleye bildirerek Esenboğa'ya dönüşe geçti, ancak uçak Haymana civarında düşerek enkaza ulaştı.

BÖLGEDEN İLK AÇIKLAMA BELEDİYE BAŞKANINDAN

Olay bölgesiyle ilgili açıklama yapan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, yağış ve sisin çok fazla olduğunu belirtti. Koç, "Arama yapılan yerler, köylerin bulunduğu bölgeler. 6-7 köyün bulunduğu bir alan. Karayoluyla gitmek mümkün değil. Hava şartları olumsuz, yağış ve sis fazla" dedi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Talihsiz kocaya büyük şok: Yayına bağlanan karısı 'Çocuk senden değil' dedi

Yayına bağlanan karısının itirafıyla stüdyo buz kesti
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar

Her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü