Hastanede tutulan örümcek bebek, görenleri hayrete düşürdü! İki eli ve toplamda 6 bacağı var - Haberler

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Hastanede tutulan örümcek bebek, görenleri hayrete düşürdü! İki eli ve toplamda 6 bacağı var

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Ülkemizde de görülen yılan bebek vakalarından sonra bu sefer de Hindistan'dan gelen "örümcek bebek" haberi duyanları hayrete düşürdü. İki eli ve toplamda 6 bacağı olan bebeğin tedavisi için kampanya düzenleniyor.

Hindistan'ın Bihar eyaletine bağlı Nawade kasabasındaki bir köyde dünyaya gelen ve "örümcek bebek" olarak adlandırılan kız çocuğu, görenleri hayrete düşürüyor.

DOKTORLAR ÇARESİZ KALDI

Bebeğin doğumunu gerçekleştiren doktorlar, karşılaştıkları durum karşısında çaresiz kaldı. Bebek sağlıklı şekilde dünyaya geldi fakat başta annesi Usha Devi olmak üzere aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı.

Hastanede tutulan örümcek bebek, görenleri hayrete düşürdü! İki eli ve toplamda 6 bacağı var

İKİ ELİ VE 6 BACAĞI VAR

Hindistan'daki doktorlar, ilginç vakayı incelemeye aldı. İki kol ve 6 bacak ile dünyaya gelen bebeğin tedavisi için para gerekiyor. Şu anda aile üyeleri ve hastane yetkilileri, açılan kampanya hesabına destek topluyor. Yeterli desteğin gelmesinin ardından bebek, operasyona alınacak.

Hastanede tutulan örümcek bebek, görenleri hayrete düşürdü! İki eli ve toplamda 6 bacağı var

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Doğum, Bebek, Dünya, Haberler

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Yorumlar (1)

mahmut kemal :

Neden hep hindistan iğrenç yaratıklar.

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