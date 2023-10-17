Hastane katliamı sonrası Netanyahu'dan ilk sözler! Saldırıdan Hamas'ı sorumlu tuttular

İsrail, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesindeki saldırıya Hamas'ın attığı roketlerin sebep olduğunu iddia etti. İsrail Başbakanı tarafından da paylaşılan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik bir roket saldırısı düzenlediği ve söz konusu Hamas roketinin vurulduğunda hastanenin çevresinden geçtiği ifade edildi. Saldırıdan Hamas'ı sorumlu tutan Netanyahu, "Çocuklarımızı hunharca katledenler, kendi çocuklarını da katlediyor" dedi.

Gazze'te yüzlerce insanın can verdiği hastane saldırısına ilişkin İsrail, Hamas'ı suçladı. Roketlerin İsrail'e yönelilk atıldığını belirten İsrail ordusu, söz konusu roketin vurulduğu an hastanenin çevresinden geçtiğini açıkladı. Açıklamayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da paylaştı.

HASTANEYE KANLI SALDIRI

İsrail'in günlerdir abluka altındaki Gazze'ye hava saldırıları sürerken, kentte El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırı dünyayı ayağa kaldırdı.

İSRAİL, HAMAS'I SUÇLADI

Saldırıya ilişkin İsrail, Hamas'ı suçladı. İsrail Başbakanı tarafından da paylaşılan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik bir roket saldırısı düzenlediği ve söz konusu Hamas roketinin vurulduğunda hastanenin çevresinden geçtiği ifade edildi.

"ÇOCUKLARIMIZI KATLEDENLER, KENDİ ÇOCUKLARINI DA KATLEDİYOR"

Netanyahu, bir paylaşım daha yaparak hastaneye saldırının İsrail ordusunca değil, Hamas tarafından yapıldığını belirtti. Netanyahu "Çocuklarımızı hunharca katleden, kendi çocuklarını da katlediyor" ifadelerine yer verdi.