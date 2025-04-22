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Harvard Üniversitesi, Trump Yönetimine Dava Açtı

Harvard Üniversitesi, Trump Yönetimine Dava Açtı
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Harvard Üniversitesi, federal fonları durduran Trump yönetimine karşı Boston'daki federal mahkemede dava açtı. Rektör Alan Garber, bu kararın eğitim ve araştırma üzerinde olumsuz etkilere yol açacağını belirtti.

HARVARD Üniversitesi, federal fonları durduran Trump yönetimine dava açtığını duyurdu.

Harvard Üniversitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın fonları dondurma kararına karşı dün Boston'daki federal mahkemede dava açtı. Konuyla ilgili açıklamayı üniversitenin rektörü Alan Garber yaptı. Garber, üniversitenin vergi muafiyetinin de kaldırılmasının göz önünde bulunduğunu belirterek, bu tür faaliyetlerin eğitim, araştırma ve sağlık alanlarında 'ciddi sonuçları' olacağını vurguladı. Garber, "Bugün, Amerikan yükseköğretimini dünya için bir yol gösterici haline getiren değerleri savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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