Harvard Üniversitesi'nden Yabancı Öğrenci İtirazı

Harvard Üniversitesi'nden Yabancı Öğrenci İtirazı
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Harvard Üniversitesi, federal mahkemeye başvurarak hükümetin yabancı öğrenci kaydetme yetkisini iptal kararına itiraz etti. Şikayette, kararı yasalara aykırı buldukları ve uluslararası öğrencilerin üniversiteye katkısının önemine vurgu yapıldı.

HARVARD Üniversitesi, federal mahkemeye başvurarak, hükümetin üniversitenin yabancı öğrenci kaydetme yetkisini iptal kararına itiraz etti.

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan şikayette, Harvard'ın İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı'ndan (SEVP) çıkarılması kararının yasalara aykırı olduğu ileri sürüldü. Massachusetts'teki ABD Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, " Hükümet, Harvard'ın öğrenci topluluğunun dörtte birini, üniversiteye ve misyonuna önemli katkılarda bulunan uluslararası öğrencileri silmeye çalıştı" denildi.

Şikayette, "Bu, hükümetin Harvard'ın yönetimi, müfredatı ve öğretim üyeleri ile öğrencilerinin 'ideolojisi' üzerinde kontrol talebine karşı çıkma hakkını kullanmasına açık bir misilleme olarak gerçekleştirdiği son eylemdir" ifadesine de yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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