Harvard Tıp Fakültesi'nde Kasıtlı Patlama Şüphesi

ABD'nin Boston kentindeki Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir patlama meydana geldiği belirtildi.

ABD'nin Boston kentinde bulunan Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 'kasıtlı' olduğundan şüphelenilen bir patlama meydana geldi. Harvard Üniversitesi Polis Departmanı, kampüsteki Goldenson binasında saat 03.00 sıralarında meydana gelen patlamadan sonra olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin, iki kişiyi binadan kaçarken gördüğünü kaydetti. Boston İtfaiye Departmanına bağlı Kundaklama Birimi ekiplerinin binada yaptığı incelemelerde patlama izi buldukları ve 'patlamanın kasıtlı olarak gerçekleştirildiği' üzerinde durdukları aktarıldı.

Yetkililer, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) dahil olduğu soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.