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VİETNAM'ın başkenti Hanoi'deki bir restoranda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin Dong da bölgesindeki bir restoranda, sabah saatlerinde iş yerinin açıldığı sırada patlama meydana geldi. Yetkililer, ilk incelemelere göre gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada binanın kısmen çöktüğünü bildirdi. Ülke basınında yer alan haberlerde, aralarında restoran sahibinin, yoldan geçenlerin ve çevredeki evlerde yaşayanların bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken, enkaz altında kalanların olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda hasar oluştu. Yetkililer hasar gören ve yapısal olarak güvensiz olduğu tespit edilen binalardaki sakinleri tahliye ederken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı