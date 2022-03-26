Hamile kadının çektiği videolardan elde ettiği aylık kazancı duyanlar, bir dakika duraksıyor
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Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Emily Mai isimli kadın, hamilelik videolarını satarak ayda 232 bin TL gelir elde ediyor. Çok sayıda hayranı bulunan Mai, eleştiri gelmesine rağmen yanlış bir iş yapmadığını dile getiriyor.
Dünya genelinde son dönemde artış gösteren ilginç para kazanma yöntemlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Melbourne'da yaşayan ve ikinci çocuğuna hamile olan Emily Mai isimli kadın da ilginç şekilde para kazananlardan biri.
HAMİLELİK VİDEOLARINI SATIYOR
Hamilelik dönemine ait videoları, takipçilerine satarak geçimini sağlayan Mai'nin aylık kazandı 232 bin Türk lirasını buluyor. Reklam da alan Mai, son derece iyi bir kazancı olduğunu belirtiyor.
ELEŞTİRİLERE DE YANIT VERDİ
Videolarını satması nedeniyle aldığı yoğun eleştirilere de yanıt veren Mai, yanlış bir şey yapmadığını ifade ederek, bazı takipçilerinin aşırı isteklerini yerine getirmediğini söyledi.