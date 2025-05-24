Hamburg'da Merkez Tren İstasyonu'nda Bıçaklı Saldırı: 12 Yaralı
Almanya'nın Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 6 ağır, 6 hafif yaralı bulunuyor. Olay sonrası bir kadın gözaltına alındı.
ALMANYA'nın Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı.
Almanya'nın Hamburg kentindeki merkez tren istasyonunda bıçaklı saldırıya uğrayan 6 kişinin ağır, 6 kişinin de hafif yaralandığı bildirildi. Ağır yaralılardan üçünün hayati tehlikesi olduğu açıklandı.
Yetkililer, saldırının ardından bir kadının gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya