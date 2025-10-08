Hamas ve İsrail Arasında İyimser Görüşmeler

HAMAS Siyasi Büro Başkanının medya danışmanı Tahir en-Nunu, İsrail ile yürütülen dolaylı görüşmelerde, taraflar arasında iyimser bir atmosferin hakim olduğunu söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanının medya danışmanı Tahir en-Nunu, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde İsrail ile süren müzakerelerde, Hamas heyetinin anlaşmanın tamamlanması için gereken sorumluluk ve yapıcı tutumu sergilediğini belirtti. Açıklamada, arabulucuların ateşkesin uygulanmasına engel teşkil eden tüm sorunları çözmek için yoğun çaba gösterdiği ve taraflar arasında iyimser bir atmosferin hakim olduğu kaydedildi.

Müzakerelerde saldırıların sona erdirilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve esir takası mekanizmaları üzerinde durulduğu kaydedilen açıklamada, serbest bırakılacak rehinelerin listelerinin, üzerinde anlaşmaya varılan kriter ve sayılara göre karşılıklı olarak paylaşıldığı ifade edildi. Açıklamada dolaylı görüşmelerin, tüm taraflar ve arabulucuların katılımıyla bugün de devam ettiği bildirildi.