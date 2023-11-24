Hamas ve İslami Cihad, İsrail askeri araçlarını hedef aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail askeri araçlarını ve askerlerini hedef aldıklarını açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail askeri araçlarını ve askerlerini hedef aldıklarını açıkladı.

Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri, Telegram hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, İsrail güçlerine karşı yürüttükleri direniş faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Kudüs Seriyyeleri'nin açıklamasında, savaşçılarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ilerlemeye çalışan İsrail askerleriyle çatıştığı ve RPG roketleriyle iki askeri aracı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, savaşçıların, ilerleme ekseninde Gazze'nin güneybatısındaki Netzarim Yahudi yerleşim birimindeki askeri toplulukları ve İsrail askerlerini çok sayıda 60 mm havan topuyla hedef aldığı ifade edildi.

Gazze şehrinin güneydoğusundaki ilerleme ekseninde de bir askeri araç ile İsrail askerlerinin hedef alındığı belirtildi.

Kassam Tugayları'nın açıklamasında da Gazze sınırı yakınında bulunan Kibbutz bölgesindeki Holit Yahudi yerleşim yerinde İsrail topluluklarının 114 mm kısa menzilli "Rucum" füze sistemiyle hedef alındığı kaydedildi.

Daha sonra yapılan açıklamada da Kassam Tugayları savaşçılarının, "uygun silahlar" ve havan toplarıyla Cuhr ed-Dik bölgesinde İsrail güçleriyle silahlı çatışmaya girdiği ifade edildi.