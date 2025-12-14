Haberler

Hamas: İsrail, Ateşkes Anlaşmasını Sabote Etmeye Çalışıyor

Hamas, İsrail'in Gazze'de bir sivil araca düzenlediği saldırının ateşkes anlaşmasını baltalamaya çalıştığını belirtti. Yapılan açıklamada, saldırının suç teşkil ettiği ve işgal yönetiminin sürekli ihlallere devam ettiği vurgulandı.

HAMAS, İsrail'in Gazze'de bir araca düzenlediği saldırıyla, ateşkes anlaşmasını kasten baltalamaya ve sabote etmeye çalıştığını açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısında bir sivil aracı hedef almasının, imzalanan ateşkes anlaşmasının suç teşkil eden bir ihlali niteliğinde olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Bu saldırı, işgal yönetiminin sürekli ihlallerini tırmandırarak, ateşkes anlaşmasını kasten baltalamaya ve sabote etmeye çalıştığını bir kez daha teyit etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin, Filistin halkına karşı işlediği suçlar, ateşkes anlaşmasını sistematik olarak ihlal etmesi, ablukayı sürdürmesi ve insani yardım çabalarını engellemesinden doğacak sonuçlardan sorumlu olduğu ifade edildi.

Arabulucular ile anlaşmanın garantör devletlerine çağrı yapılarak, "Bu bariz ihlaller karşısında sorumluluklarını üstlenmeye ve anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, anlaşmayı baltalamaya ve yok etmeye çalışan faşist işgal hükümetini dizginlemek için acil önlemler almaya çağırıyoruz" denildi.

Gazze'de sivil bir araca düzenlenen saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
