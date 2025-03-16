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Hamas'tan ABD'nin Yemen'i vurmasına ilk tepki

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ABD Başkanı Trump'ın vur emriyle ordu Yemen'e bomba yağdırırken yaşanan gelişmeye Hamas da kayıtsız kalmadı. Yapılan açıklamada "Hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz ve bunu kardeş Yemen'in egemenliğine ve istikrarına saldırmak suretiyle uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendiriyoruz" ifadeleri yer aldı.

Hamas, ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınayarak, bunu uluslararası kanunların ihlali olarak değerlendirdi.

"SALDIRIYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Hamas, ABD ve İngiltere'nin Sana'ya saldırısına ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'da bir yerleşim bölgesini hedef alan hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz ve bunu kardeş Yemen'in egemenliğine ve istikrarına saldırmak suretiyle uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendiriyoruz." denildi.

NE OLMUŞTU?

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, dünden bu yana başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 1'i kadın 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Hamas'tan ABD'nin Yemen'i vurmasına ilk tepki
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıkallanpa kurtoglu:

Basliga bak hamasmi dunyayi diken üstüne koyuyor saka giibi

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Haber YorumlarıToprak Toprak:

Abd şimdi bitti işte hamas çok güçlü biçimde kınamış offf offfff bittiniz abd bittiniz :) :( gülekmi ağlayakmı bilemedim

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"RECEP" ne yapıyor, bilen var mı ?....... Gazze'deki İSRAİL VAHŞETİNİ 17 aydır seyreden "RECEP"....... B.O.P eşbaşkanı "RECEP"...... YAHUDİLERİN MADALYA VERDİĞİ "RECEP"............. "ETKİSİZ ELEMAN" "RECEP"...........

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Haber YorumlarıErdal_19:

Hamas şimdi onlara yaptırım uygular

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