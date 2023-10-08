Hamas 'Sivilleri hedef almıyoruz' dedi, İsrail'den fotoğraflı yanıt gecikmedi: Bunlar özgürlük savaşçısı falan değil

Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail sert karşılık verirken, çatışmalarda can kaybı da artıyor. Hamas Sözcüsü "Operasyon sırasında sivilleri hedef almıyoruz" derken Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetilen İsrail'e ait X hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Hamas'ın İsrailli sivilleri hedef aldığına yönelik fotoğrafların yer aldığı paylaşımda "Bunlar özgürlük savaşçısı falan değil. Aileleri katledip yaşlıları kaçırıyor ve cesetlere bile zarar veriyorlar" denildi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlatırkenGazze'den İsrail yönüne binlerce roket atıldı, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı. Çatışmalarda çok sayıda insan hayatını kaybederken, Hamas Sözcüsü Osama Hamdan yaptığı açıklamayla operasyonlarda sivillerin hedef alınmadığını ifade etti.

İSRAİL'DEN HAMAS'IN SÖZLERİNE FOTOĞRAFLI YANIT

600 İsraillinin hayatını kaybettiği çatışmalarda sivillerin hedef alınmadığına yönelik iddiaya İsrail kanadından ise sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetilen İsrail'e ait resmi X hesabından yapılan paylaşımda çatışmalar sırasında hayatını kaybeden sivillere ait fotoğraflar paylaşıldı.

"DÜNYANIN NEYLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZU BİLMESİ GEREKİYOR"

Çok sayıda cansız bedenin yer aldığı kareye de yer verilen paylaşımda; "Bu korkunç görüntüleri paylaşıp paylaşmama konusunda tartıştık ama dünyanın neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmesi gerekiyor. Bunlar özgürlük savaşçısı falan değil. Aileleri katledip yaşlıları kaçırıyor ve cesetlere bile zarar veriyorlar." denildi.

"HAMAS'IN ACIMASIZ SALDIRISI BİR SAVAŞ SUÇUDUR"

Öte yandan İsrail Savunma Güçleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari de Hamas'ın eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve savaş suçu olduğunu belirterek, "Hamas'ın acımasız saldırısı bir savaş suçudur. Kadınları ve çocukları esir almak uluslararası hukuku ihlal eder ve İslam'a aykırıdır. Bu eylemlere her kim katıldıysa bedelini ödeyecektir. Savaş zor ve önümüzde zorlu günler var. IDF güçlüdür ve gücünün her zerresini kullanacaktır" dedi.