Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz

Gazze'den 15 ay sonra gelen ateşkes haberi dünya kamuoyunda geniş yankı yankı uyandırırken anlaşma saat 17.00'de 3 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasıyla resmen başlamış olacak.

BASIN MENSUPLARI HAPİSHANE KAPISINDA

Tel Aviv yönetimi ise bu 3 rehineye karşı 90 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak. Filistinli tutukluların İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında serbest bırakılacağı Ofer hapishanesinin girişinde basın mensupları hazır bekliyor.

"İSİM LİSTESİNİ BEKLİYORUZ"

Hamas yaptığı açıklamada, "İşgalcilerin, ateşkesin ilk gününde serbest bırakılacak kadın ve çocuk 90 tutuklunun isminin yer aldığı bir listeyi kısa süre içinde teslim etmesi bekleniyor" dedi. Hamas, anlaşmanın "bir sivil tutuklu karşılığında 30 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması" yönünde olduğunu ekledi.

GÖZLER SAAT 17.00'DE

7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de rehin tutulan ve bugün bırakılacağı açıklanan Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher isimli 3 İsrailli rehinenin bugün 17.00 itibarıyla serbest bırakılması bekleniyor.

NE OLDU?

Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı. Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması üzerine İsrail, ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurdu.