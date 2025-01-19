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Gazze'de ateşkes başladı

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes resmen başladı
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Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz

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İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes 12.15 itibarıyla başlarken basın mensupları anlaşma kapsamında Filistinli tutukluların serbest bırakılacağı Ofer hapishanesinin girişinde hazır bekliyor. Hamas "İsrail'in ateşkesin ilk gününde serbest bırakılacak 90 tutuklunun isminin yer aldığı bir listeyi kısa süre içinde teslim etmesi bekleniyor" açıklamasında bulundu.

Gazze'den 15 ay sonra gelen ateşkes haberi dünya kamuoyunda geniş yankı yankı uyandırırken anlaşma saat 17.00'de 3 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasıyla resmen başlamış olacak.

BASIN MENSUPLARI HAPİSHANE KAPISINDA

Tel Aviv yönetimi ise bu 3 rehineye karşı 90 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak. Filistinli tutukluların İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında serbest bırakılacağı Ofer hapishanesinin girişinde basın mensupları hazır bekliyor.

"İSİM LİSTESİNİ BEKLİYORUZ"

Hamas yaptığı açıklamada, "İşgalcilerin, ateşkesin ilk gününde serbest bırakılacak kadın ve çocuk 90 tutuklunun isminin yer aldığı bir listeyi kısa süre içinde teslim etmesi bekleniyor" dedi. Hamas, anlaşmanın "bir sivil tutuklu karşılığında 30 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması" yönünde olduğunu ekledi.

Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz

GÖZLER SAAT 17.00'DE

7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de rehin tutulan ve bugün bırakılacağı açıklanan Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher isimli 3 İsrailli rehinenin bugün 17.00 itibarıyla serbest bırakılması bekleniyor.

NE OLDU?

Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı. Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması üzerine İsrail, ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurdu.

Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Dağıtın şu haması kaşınmaya başladılar ders almamışlar belli

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Haber YorumlarıVEFA:

İsrail de farkında, Hamas bitirilmeden, terör bitmez!

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Haber YorumlarıMGk:

Hamas'a ve onun destan yazan yiğitlerine selam olsun

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Haber YorumlarıJokerAllame:

kaşınmaya devam ediyor. Sivili düşünse böyle yapmaz istaril verir kamciyi

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Haber YorumlarıVEFA:

Ule ne destanı ölüler ve harabeleri diyarı destanı mı?...Yavaşşşş,yerler yaşş!..

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Vefa Joker Allame akp trolleri arasında ilaç gibi geliyorsunuz hepsi yobaz bunların uzak dur !

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

İsrail dağıt şu gariban örgütü

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Haber YorumlarıJokerAllame:

savaş vefa jy seviyorum sizleri:)

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Haber YorumlarıVEFA:

Sürünün peşine takılıp uçuruma doğru gitmeyen, aklını kullanan, gerçek vatan sever ;Savaş, Jokerallame, JY iyki varsınız!..

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Haberler.com ne huzurluydu bu akpliler gelmeden önce trolleri gönderdiler buraya salak saçma insanlar doldu

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