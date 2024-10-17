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Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldürüldü

Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldürüldü
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nde düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü açıkladı. IDF, Sinvar'ın bir yıllık takip sonucu hedef alındığını belirtti.

İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurdu.

IDF'ten yapılan açıklamada, "Bir yıllık takipten sonra, dün Güney Komutanlığı askerlerinin, Hamas'ın lideri Yahya Sinwar'ı, Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlenen bir operasyonda ortadan kaldırdığını teyit ediyoruz" denildi. Hamas konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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