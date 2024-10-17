Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldürüldü

İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurdu.

IDF'ten yapılan açıklamada, "Bir yıllık takipten sonra, dün Güney Komutanlığı askerlerinin, Hamas'ın lideri Yahya Sinwar'ı, Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlenen bir operasyonda ortadan kaldırdığını teyit ediyoruz" denildi. Hamas konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.