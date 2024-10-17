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Hamas Lideri Yahya Sinvar İsrail Tarafından Öldürüldü

Hamas Lideri Yahya Sinvar İsrail Tarafından Öldürüldü
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İsrail, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın bir çatışma sırasında öldüğünü duyurdu. Başbakan Netanyahu, Sinvar'ın ölümünü doğrularken, gelişmelerin rehinelerin serbest bırakılmasına yardımcı olmasını umduklarını ifade etti.

İsrail, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Çarşamba günü ülkenin güneyindeki bir çatışma sırasında öldürüldüğünü duyurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu, Sinvar’ın öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail medyasına yansıyan bilgiler Sinvar'ın bir suikast sonucu öldürülmediğini ortaya koyuyor.

Üç kişinin öldürüldüğü çatışmada yer alan bir asker, saatler sonra öldürülen kişilerden birinin Sinvar'a benzerliğinin tespit edildiğini anlattı.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta da, İsrail askerleri, Sinvar'ı andıran bir cesedin başında görülüyordu.

Türkiye saati ile 4 sıralarında gelen ilgili ilk haberlerde, Sinvar'a ait olabilecek bir cesede DNA testi yapıldığı bildiriliyordu.

Hamas liderinin diş kayıtları ve parmak izlerinden teşhis edildiği açıklandı.

Binyamin Netanyahu da ulusa sesleniş konuşmasında, “Holokost'tan bu yana halkımızın tarihindeki en büyük katliamı gerçekleştiren, binlerce İsrailliyi öldüren ve yüzlerce vatandaşımızı kaçıran baş terörist, kahraman askerlerimiz tarafından öldürüldü” dedi.

Netanyahu, Hamas militanlarına da seslendi ve “Kim silah bırakır ve rehinelerimizi serbest bırakılırsa, gitmesine ve yaşamasına izin verilecek” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, Sinvar’ın Refah’ta öldürülmesinin, buraya girme kararlarının meşruluğunu da kanıtladığını savundu.

Netanyahu açıklamalarında, sürekli savaşın devam ettiği anlamına gelen cümleler kullandı.

Hamas, İsrail'in Sinvar'ın öldürüldüğünü doğrulamasıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Biden: Savaşı sona erdirmek için fırsat

Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin ailelerini temsil eden bir grup, Yahya Sinvar'ın ölümünün esirlerin serbest bırakılmasına yardımcı olmasını umduklarını açıkladı.

7 Ekim'de kaçırılan rehinelerin 101'inin halen Gazze'de olduğu düşünülüyor.

ABD Başkanı Biden da yaptığı açıklamada, Sinvar'ın öldürülmesinin, İsrail, ABD ve dünya için iyi bir gün anlamına geldiğini savundu.

Biden, Hamas liderinin ölümünün, "savaşı sona erdirmek ve rehineleri eve getirmek için bir fırsat sunduğunu" da vurguladı.

BBC

Savaş ve Çatışma Yahya Sinvar Güvenlik Politika İsrail Dünya

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