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Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki "150 metre" detayı çarpıcı

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Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Haniye'nin hayatını kaybettiği bina görüntülendi. Uydu görüntülerinde de Haniye'nin suikasta kurban gittiği binanın, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın konutuna sadece 150 metre mesafede olması dikkatlerden kaçmadı. Akıllara ise, "Suikastta İran'ın parmağı mı var?" sorusu geldi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastla hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın konutuna 150 metre mesafedeki bir binada bulunan Haniye'nin suikasta kurban gitmesi dünya gündemine bomba gibi düştü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu başkent Tahran'da suikasta uğradı. Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü." ifadelerini kullandı. Hamas ve İran Devrim Muhafızları, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtti.

Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki '150 metre' detayı çarpıcıİsmail Haniye

SUİKAST NASIL YAPILDI?

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, saldırının yerel saatle 02.00 civarında gerçekleştiğini duyurdu. Haniye'nin kaldığı konutun güdümlü füzeyle vurulduğu savundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında, olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve süreç tamamlanınca sonuçların paylaşılacağı bildirmişti.

NOKTA ATIŞI İDDİASI

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina sır gibi saklanıyor. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler "güdümlü füze" iddialarını çürüten bir nitelik taşıyor. 25 Temmuz'da ortaya çıkan bir uydu görüntüsünde suikast iddialarının gerçekleştirdiği binada "yeşil kumaş" ve "moloz" detaylarının görünmediğini ortaya koyuyor. Buna göre, görüntüdeki binanın suikastın gerçekleştiği bina olduğu ihtimallerini artıyor. Görüntüler Haniye suikastının kısa menzili bir füze veya roket gerçekleştiği detaylarını öne çıkarıyor.

Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki '150 metre' detayı çarpıcı

"150 METRE" DETAYI OLDUKÇA DİKKAT ÇEKİCİ

Uydu görüntülerine göre Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın konutuna sadece 150 metre mesafede bulunuyor. İsrailli haber kaynakları, Haniye'nin korumalarından birinin, suikastçılara bilgi sızdırdığını öne sürdü. Söz konusu habere göre tanksavar veya güdümlü füze ile Haniye'nin yatak odasının hedef alındığı iddia edildi.

Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki '150 metre' detayı çarpıcı

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Dünya

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Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
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Yorumlar (2)

Birşey demedimki:

İran işini bilir. Nokta atışı...

12
1
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aRMa 1979:

Irana guvenmek zor cok zor

1
0
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