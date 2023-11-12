Hamas İsrail askerlerini öldürdü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Batı Şeria'da düzenledikleri operasyonda iki İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu. Operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

BATI Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri bir operasyonda iki İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu.

Hamas Hareketi, Telegram sayfasında yayımladığı videoda, Kassam Tugayları'nın Tul Kerim'deki Beyt Lid bölgesinde düzenlenen operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

Kassam'ın Askeri Medya Sözcüsü'nün ifadelerinin yer aldığı videoda, görüntülerde, iki İsrail askerinin öldüğü bir başka askeri grubun da pusuya düşürüldüğü kaydedildi.

Sözcü, söz konusu operasyona ilişkin İsrail tarafının duyuru yapmadığına dikkat çekti.