Hamas, İslam dünyasını cuma namazı öncesi Gazze'ye destek için sokağa çağırdı

Hamas lideri İsmail Heniyye, Filistin halkı ile Arap ve İslam dünyasını cuma namazı öncesinde "Gazze'ye saldırılar dursun, tehcir ve alternatif vatana hayır" sloganıyla sokağa inmeye çağırdı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından geçtiğimiz cuma günü Mescid-i Aksa başta olmak üzere birçok kentte protestolar yapılmıştı. Özellikle Kudüs'te İsrail askerleri insanlara çok sert müdahalede bulunurken Hamas, bugün de cuma namazı öncesinde İslam ve Arap dünyasını Gazze'ye destek için sokağa çağırdı.

GEÇEN HAFTA ORTALIK KARIŞMIŞTI

Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail'in yanıt vermesi sonrası bölgede şiddetin dozu bir hayli yükseldi. İsrail polisi de geçtiğimiz hafta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Cuma namazını kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Saldırılarda 6 kişi yaralanmış, çok sayıda insan da gaz bombasından etkilenmişti.

HAMAS LİDERİNDEN ÇAĞRI

Olaylara ilişkin son bilgileri aktaran Hamas lideri İsmail Heniyye de Filistin halkı ile Arap ve İslam dünyasını bugün " Gazze'ye saldırılar dursun, tehcir ve alternatif vatana hayır" sloganıyla sokağa inmeye çağırdı.

YAŞ KISITLAMASI UYGULUYORLAR

Ancak İsrail, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinlilere yaş kısıtlaması getirdi. Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresinden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Harem-i Şerif'e girişine izin vermiyor.

BARİKATLAR KURULDU

Öte yandan İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresine ve giriş kapılarına barikatlar kurdu. Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilerin bir kısmı kimlik kontrolü yapıldıktan sonra içeri alındı.

SİVİLLERİN OLDUĞU NOKTALARI BOMBALIYORLAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail 3 gün önce sivillerin sığındığı bir hastaneyi vurmuş ve yüzlerce insanı katletmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Gazze'de günlerdir sivilleri hedef alan İsrail, dün gece de savaş suçlarına yenisini ekledi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Rum Ortodoks Kilisesi'ni vurduğunu açıkladı.