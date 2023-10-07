Hamas'ın saldırıları sonrası İsrail'de sivil halk çöp konteynırlarına sığındı

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' isimli bir operasyon başlattığını duyurdu. Operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan topu fırlatıldı. Dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan bu gelişmenin ardından İsrail savaş durumuna geçti. Hamas'ın saldırıları sonrası İsrail halkında ise panik hakim...

KONTEYNERE SAKLANDILAR

Bölgeden gelen görüntülerde Hamas'ın saldırılarından korunmak isteyen sivil halk, çareyi konteynerlerinde saklanmakta buldu. Görüntülerde konteynere saklanan kişilerin büyük korku yaşadığı görülüyor.