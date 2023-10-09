Hamas'ın baskın düzenlediği festivalden yeni görüntüler! Parti, hayatta kalma mücadelesine dönüştü

Gazze Şeridi yakınlarında düzenlenen ve Hamas'ın baskını sonrası 250'den fazla kişinin cansız bedenine ulaşılan Süpernova Festival alanında yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Genç bir kadın tarafından kaydedilen görüntülerde, partinin nasıl hayatta kalma mücadelesine dönüştüğü görülüyor. Saldırıdan bir süre sonra İsrail polisi ve bir tank festivale giden gençleri korumak için ortaya çıkıyor ancak Hamas'ın yoğun ateşine maruz kalıyorlar.

Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıların ardından Gazze'ye yakın bir bölgede gerçekleşen müzik festivali de Hamas güçlerinin düzenlediği operasyonda hedef oldu. 260 kişinin cansız bedeninin bulunduğu festival alanına düzenlenen baskın anından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

PARTİ, HAYATTA KALMA MÜCADELESİNE DÖNÜŞTÜ

Genç bir kadın tarafından kaydedilen bir görüntüde festivalin hızlı bir şekilde partiden hayatta kalma mücadelesine dönüştüğünü gösteriyor. Görüntünün devamında İsrail polisi ve bir tank festivale giden gençleri korumak için ortaya çıkıyor ancak Hamas'ın yoğun ateşine maruz kalıyorlar.