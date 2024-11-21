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Hamas'ın ateşkes şartı: Komite kurulsun

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Hamas, devam eden çatışmaların sona ermesi için belirli bir şart öne sürdü. Bu şart, bir komite kurulması yönünde. Hamas'ın bu talebi, bölgedeki durumun çözümüne yönelik yeni bir adım olarak görülüyor. Ancak bu talebin kabul edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir yılı aşkın süredir devam ederken; tarafların ateşkes anlaşmasına varmasına ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Hamas, ateşkesi hangi şartların kabul edilmesi sonucunda imzalayacağını açıkladı. Hamas'ın siyasi büro üyesi Halil el-Hayye, El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamalarda, ateşkes görüşmelerine ilişkin "Masaya Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması yönünde bir fikir konuldu. Bu, Mısırlı kardeşlerimizin sunduğu bir öneri. Biz buna sorumlu bir yaklaşımla ve olumlu bir şekilde yanıt verdik" ifadelerini kullandı.

el-Hayye ayrıca "Komitenin Gazze'yi tamamen yerel bir şekilde yönetmesi ve oradaki günlük hayata dair her şeyi denetlemesi şartıyla bu öneriyi kabul ediyoruz" diye konuştu.

ESİR TAKASI YAPILACAK MI?

Hayye, Hamas ve İsrail arasında dolaylı olarak yürütülen ateşkes ve esir takası müzakereleri hakkında ise "İsrail soykırımı durmadan esir takası olmayacak. Nitekim bu birbirine bağlı bir denklem. Biz tüm açıklıkla şunu söylüyoruz. Bu saldırganlığın durmasını istiyoruz. Herhangi bir esir takası olması için önce bu saldırılar durmalı" açıklamasını yaptı.

"NETANYAHU, ATEŞKES MÜZAKERELERİNDE İLERLEMEYİ ENGELLİYOR"

Ateşkes anlaşmasına hazır olduklarını fakat İsrail'in de bu konuda gerçekten istekli olması gerektiğini ileten Hayye, "Ateşkes müzakerelerini harekete geçirmek için arabulucu ülkelerle temaslarımız sürüyor. Ancak Netanyahu, siyasi nedenlerle ateşkes müzakerelerinde ilerlemeyi engelliyor" ifadelerini kaydetti.

Hamas'ın ateşkes şartı: Komite kurulsun
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