Hamas: Gazze'de kalıcı ateşkes başladı

Güncelleme:
İsrail ile ateşkeste anlaşan Hamas'tan açıklama geldi. Hamas lideri Halil el Hayya, "Gazze'de kalıcı ateşkes başladı, 250 tutuklu ve 1700 Gazze tutuklusunun yanı sıra tüm çocuk ve kadınlar serbest bırakılacak. Refah Sınır Kapısı da çift taraflı olarak açılacak." dedi. Güvenlik kabinesini toplayan İsrail'den ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkesin resmen başladığını ilan etti. Açıklamada, " Gazze'de kalıcı ateşkes başladı, İsrail gözaltındaki bin 950 kadın ve çocuk tutukluyu serbest bırakacak. Refah Sınır Kapısı da çift taraflı olarak açılacak." ifadelerine yer verildi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail ile Hamas dün Mısır'daki dolaylı görüşmelerde uzlaşmaya vardı. İki taraf da Gazze'de ateşkes ve esirlerin karşılıklı olarak bırakılmasını kabul ederken, ilk resmi açıklama Hamas'tan geldi.

"GAZZE'DE SAVAŞ SONA ERDİ, KALICI ATEŞKES BAŞLADI"

Hamas lideri Halil el Hayya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: " Gazze'de devam eden savaş bugün sona erdi. Kalıcı ateşkes resmen başladı. İsrail hapishanelerdeki bin 950 kadın ve çocuk tutukluyu serbest bırakacak. Refah Sınır Kapısı da çift taraflı olarak açılacak. Türkiye, Mısır ve Katar'daki ara bulucu kardeşlerimize derin şükranlarımızı sunuyoruz."

Hamas lideri Halil el-Hayya, arabuluculardan ve ABD yönetiminden garantiler aldıklarını, savaşın tamamen sona erdiğini doğruladıklarını söyledi.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
