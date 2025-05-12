Tarihi gün! PKK kendisini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendisini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?

PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek? İşte detaylar
PKK'nın kendisini feshetmesi dış basında: Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir

PKK'nın feshi dış basında! Türkiye için dikkat çeken yorum
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname

Trump'tan ABD'lileri sevindirecek dünyanın ise keyfini kaçıracak imza

Hamas, ABD ile Görüşmeler Sonrası Asker Esiri Serbest Bırakacak

Hamas, ABD ile Görüşmeler Sonrası Asker Esiri Serbest Bırakacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, ABD yönetimi ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda ABD-İsrail çifte vatandaşı asker esir Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurdu. Ayrıca, ateşkes sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların girişinin artırılması gibi konularda müzakerelere başlamaya hazır olduklarını belirtti.

HAMAS, ABD yönetimiyle görüşmesi sonucunda ABD- İsrail çifte vatandaşı asker esir Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını açıkladı.

Hamas, ABD yönetimiyle görüşmesi sonucunda 'ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğindeki bu konuya çok olumlu yaklaştıklarını' ve ABD-İsrail çifte vatandaşı asker esir Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurdu. Hamas açıklamasında, "Hareket, savaşı sona erdirmek, karşılıklı mutabakatla esir değişimi yapmak, Gazze Şeridi'ni bağımsız ve profesyonel bir komite tarafından yönetmek, uzun yıllar boyunca sükunet ve istikrarın sağlanması, yeniden inşa ve ablukanın kaldırılması için yoğun müzakerelere derhal başlamaya ve nihai bir anlaşmaya varmak için ciddi çabalar sarf etmeye hazır olduğunu vurgulamaktadır. Hareket, kardeş devlet Katar ve Mısır Arap Cumhuriyeti'ndeki arabulucu kardeşlerin ve Türkiye'deki kardeşlerin geçtiğimiz dönemde sarf ettikleri yorulmak bilmez çabaları takdirle karşılamaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Vali, polislere gözdağı veren oğlunu eleştirenlere sert çıktı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı

İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Altın fiyatları küresel gerilimlerin etkisiyle düşüşe yöneldi

Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı

Bu köye yerleşenlere 435 bin TL destek verildi, kimse gitmek istemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.