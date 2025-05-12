Hamas, ABD ile Görüşmeler Sonrası Asker Esiri Serbest Bırakacak

HAMAS, ABD yönetimiyle görüşmesi sonucunda ABD- İsrail çifte vatandaşı asker esir Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını açıkladı.

Hamas, ABD yönetimiyle görüşmesi sonucunda 'ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğindeki bu konuya çok olumlu yaklaştıklarını' ve ABD-İsrail çifte vatandaşı asker esir Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurdu. Hamas açıklamasında, "Hareket, savaşı sona erdirmek, karşılıklı mutabakatla esir değişimi yapmak, Gazze Şeridi'ni bağımsız ve profesyonel bir komite tarafından yönetmek, uzun yıllar boyunca sükunet ve istikrarın sağlanması, yeniden inşa ve ablukanın kaldırılması için yoğun müzakerelere derhal başlamaya ve nihai bir anlaşmaya varmak için ciddi çabalar sarf etmeye hazır olduğunu vurgulamaktadır. Hareket, kardeş devlet Katar ve Mısır Arap Cumhuriyeti'ndeki arabulucu kardeşlerin ve Türkiye'deki kardeşlerin geçtiğimiz dönemde sarf ettikleri yorulmak bilmez çabaları takdirle karşılamaktadır" denildi.