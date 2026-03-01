Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi
İran devlet televizyonu Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğünü duyurarak 40 günlük yas ilan etti. Hamaney'in 2 saat gibi kısa bir sürede öldürülmesi, 2023 yılında 9 ay boyunca yakalanmayan Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'i akıllara getirdi.
- İran devlet televizyonu, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini doğruladı.
- Hamaney, ABD ve İsrail'in ortak operasyonu kapsamında iki saat içinde öldürüldü.
- ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri 20 Mart 2003'te Irak'a girdi ve Bağdat 9 Nisan 2003'te düştü.
İran devlet televizyonu, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini doğruladı. Gözyaşları içinde açıklama yapan sunucu, ülkenin 40 günlük yas sürecine girdiğini ilan etti. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne atfen yapılan açıklamada, Hamaney'in ölüm şekline ve yerine kimin geçeceğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
ABD-İSRAİL ORTAK OPERASYONU
Hamaney, ABD ve İsrail'in ortak operasyonu kapsamında iki saat içinde öldürüldü. Operasyonun detaylarına ilişkin kapsamlı bilgi verilmedi.
AKILLARA SADDAM HÜSEYİN'İ GETİRDİ
Gelişme, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in yakalanma sürecini yeniden gündeme taşıdı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush yönetimi, Saddam Hüseyin'i yakalamak için 170 bin askerle operasyon yürütmüş, süreç 8 yıl süren savaş ve binlerce asker kaybıyla sonuçlanmıştı.