İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, Filistinli grupların El Kassam Tugayları öncülüğünde İsrail'e yönelik başlattığı operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazze'deki katliamın İsrail'e daha büyük bir felaket getireceğini ifade eden Hamaney, "Saldırıyı planlayan Filistinlilerin ellerini öpüyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, Gazze'deki katliamın İsrail'in başına daha büyük bir felaket getireceğini vurgulayan dini lider, saldırıların İsrail'in bazı ana yapılarını yıkmayı başardığını ve bunların kolay kolay yeniden inşa edilemeyeceğini dile getirdi.

"ONLARLA GURUR DUYUYORUZ"

Saldırıyı planlayanlardan övgüyle bahseden Hamaney, "İsrail'e saldırıyı planlayan Filistinlilerin ellerini öpüyoruz. Hamas'ın saldırısı ile İran arasında bağlantı kurmak bir hata. Filistin'i destekliyor ve onlarla gurur duyuyoruz. İsrail, onarılması imkansız bir askeri ve istihbari yenilgi aldı. Bu felakete bizzat Siyonistlerin eylemleri neden oldu" dedi.

"ARTAN SUÇLARINA BİR YANITTI"

Açıklamasının devamında bu saldırıların İsrail'in bölgedeki zulmüne bir yanıt olduğunu ifade eden Hamaney, "Zulüm ve suç sınırı aştığında, açgözlülük zirveye ulaştığında, fırtınayı beklemek gerekir. Filistinlilerin cesur ve özverili eylemi, gaspçı düşmanın yıllardır devam eden ve son aylarda yoğunluğu artan suçlarına bir yanıttı. Gaspçı Siyonist rejimi yöneten mevcut hükümet de suçludur" ifadelerine yer verdi.