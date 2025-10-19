Haberler

Hamaney'in danışmanının kızının düğününe ait olduğu öne sürülen görüntüler tartışma yarattı

Hamaney'in danışmanının kızının düğününe ait olduğu öne sürülen görüntüler tartışma yarattı
Hamaney'in danışmanının kızının düğününe ait olduğu öne sürülen görüntüler tartışma yarattı
İran'da ülke yönetiminin önemli isimlerinden ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani'nin kızının düğününe ait olduğu iddia edilen görüntülerin sızdırılması tartışmalara yol açtı. Şemhani'nin kızının gelinliği, düğünün gösterişli olması ve damadın papyon takması dikkat çekerken Şemhani ve damadının önünde zorunlu başörtüsü takmayan kadınların bulunması tepki çekti.

Sosyal medyada paylaşılan ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani'nin kızının düğününe ait olduğu öne sürülen görüntüler, son 24 saatte ülkedeki sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok izlenen ve en çok konuşulan videolar arasında yer aldı.

KIZININ GELİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Düğüne ait olduğu iddia edilen görüntülerde özellikle Şemhani'nin gelinin babası olarak kızının elini tutup salona götürdüğü sahne, Şemhani'nin kızının gelinliği, düğünün gösterişli olması ve damadın papyon takması dikkati çekti.

BAŞÖRTÜSÜ TAKMAYAN KADINLAR GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Başörtüsü konusu da sosyal medya kullanıcıları tarafından görüntülerin en tartışmalı konularından biri oldu. Şemhani ve damadının önünde zorunlu başörtüsü takmayan kadınların bulunması tepki çekti.

KİMİN SIZDIRDIĞI BİLİNMİYOR

Geçen yıl mayısta gerçekleştirilen düğüne ait olduğu iddia edilen görüntülerin kim tarafından sızdırıldığı bilinmiyor. İran'da 2013-2023 arasında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevini yürüten Ali Şemhani, şu anda İran lideri Hamaney'in danışmanı olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıorhan eren:

Rabbimiz bakara suresi 256. ayette dinde zorlama yoktur der. din kelime manasi hayat seklidir. iran rejimi vatandaslarina giyiniksin soyunuksun diye baski yapmamalidir.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
