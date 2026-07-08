ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için Irak'ta cenaze töreni düzenleniyor.

ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitiren İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenazesi Kum'daki törenin ardından Irak'ın Necef kentine götürüldü. Hamaney'in naaşını Uluslararası Necef Havalimanı'nda Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda Iraklı yetkili karşıladı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da İranlı heyetle cenaze törenine katılmak için Necef'e gitti.

Hamaney'in naaşı, yarın cenaze töreni için Irak'ın Kerbela kentine götürülecek. Buradaki törenin ardından Hamaney'in naaşı, tekrar İran'a gönderilecek. Eski İran lideri için son tören 9 Temmuz'da doğum yeri olan Meşhed'de yapılacak ve naaşı bu kentteki İmam Rıza Türbesi'nde ayrılan özel alana defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı