Hamaney'in 14 aylık torunu da hayatını kaybetti

İran devlet medyasına göre ABD ve İsrail'in Tahran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarında Dini Lider Ali Khamenei'nin 14 aylık torunu Zahra Mohammadi Golpayegani de hayatını kaybetti.

İranlı kaynaklar, üst düzey hedeflere yönelik gerçekleştirilen saldırıda Hamaney'in aile fertlerinden bazı isimlerin de yaşamını yitirdiğini bildirirken, en küçük kurbanın henüz 14 aylık bir bebek olduğu belirtildi.

Devlet televizyonu ve resmi ajanslar, küçük çocuğun saldırı sırasında bulunduğu konutun isabet alması sonucu hayatını kaybettiğini aktardı. İranlı yetkililer olayın ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Uluslararası haber ajansları ise söz konusu bilginin bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadığını bildiriyor.

TEPKİLER ARTIYOR

İran'da saldırının ardından yükselen öfke, aile fertlerinin de hayatını kaybettiği haberleriyle daha da büyüdü. Sosyal medyada ve meydanlarda "intikam" çağrıları yapılırken, yetkililer saldırıyı "sivil kayıplara yol açan ağır bir suç" olarak nitelendirdi.