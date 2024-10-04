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Hamaney cuma hutbesine Dragunov keskin nişancı tüfeyle çıktı

Hamaney cuma hutbesine Dragunov keskin nişancı tüfeyle çıktı
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Tahran'da 4 yıl sonra ilk kez cuma namazı kıldıran İran'ın dini lideri Hamaney "Saldırılara karşı İran'ı savunacağız. Bu İsrail'e vereceğimiz en hafif ceza. Gerekirse İsrail'i yine vuracağız. İslam Cumhuriyeti elinden gelen vazifeyi en büyük kararlılıkla yerine getirecek" çıkışında bulunurken hutbeye Dragunov SVD keskin nişancı tüfeğiyle çıkması dikkat çekti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 4 yıllık bir aranın ardından ilk kez cuma namazı kıldırdı ve vaaz için kürsüye çıktı. Tahran'da on binlerce kişi Hamaney'i dinlemek için toplanırken ana sahnede İran'ın dini lideri Hamaney ile İsrail'in öldürdüğü Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın fotoğrafları vardı. Uluslararası televizyon, İranlıların Filistin ve Hizbullah bayrakları taşıdığını da ekledi.

AFP haber ajansı, dini lider Hamaney'in yanında Dragunov SVD keskin nişancı tüfeğiyle hutbeye çıktığını dünyaya 'son dakika' koduyla geçti. Ayetullah Hamaney, cuma hutbesinde özellikle Lübnanlı ve Filistinlilere hitap edeceğini belirtip 7 Ekim 2023'te İsrail'de gerçekleşen Aksa Tufanı Harekatı'nın Filistinlilerin hakkı olduğunu söyledi.

Hamaney cuma hutbesine Dragunov keskin nişancı tüfeyle çıktı

"TEL AVİV YÖNETİMİNİ GEREKİRSE YİNE VURACAĞIZ"

Lübnanlıların da Filistin'i savunmasının hakları olduğunu kaydeden dini lider, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da başarılı olması halinde başka ülkelere de saldıracağını vurguladı. Sözü İsrail'e füze saldırısına getiren Hamaney, saldırının 'yasal ve meşru' olduğunu kaydedip ABD'nin bölgedeki kuduz köpeği olarak tanımladığı Tel Aviv yönetimini gerekirse yine vuracaklarını söyledi.

Hamaney cuma hutbesine Dragunov keskin nişancı tüfeyle çıktı

"DÜŞMANIMIZ BİRDİR"

İran dini lideri, bazı askeri üslere isabet eden füzeleri İsrail'in suçlarına karşı en düşük seviyede cezalandırma olarak niteledi. İsrail'in tüm Müslümanların arasını bozmayı temel politika olarak belirlediğini dile getiren Hamaney, Tel Aviv yönetiminin Filistinliler, Lübnanlılar, Mısırlılar, Yemenliler, Suriyeliler ve Iraklıların düşmanı olduğunu söyledi, "Düşmanımız birdir" diye ekledi.

Hamaney cuma hutbesine Dragunov keskin nişancı tüfeyle çıktı

"BÖLGESEL BİR SAVAŞ İHTİMALİNİ GERÇEK OLARAK GÖRÜYOR"

Gazze Şeridi'nde birinci yılını dolduran savaşta Filistinlilerin direnişinin İsrail'i 70 yıl geriye götürdüğünü kaydeden Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Hamas ve Hizbullah'a ciddi bir zarar veremeyeceğinin altını çizdi. İran'ın uyguladığı bütün politikalarda son sözü söyleyen Hamaney'in vereceği mesajlar merakla bekleniyordu. Tahran'dan bildiren Al Jazeera muhabiri Resul Serdar, İran dini lideri Hamaney'in bir bölgesel savaş ihtimalini gerçek olarak gördüğünü belirtip bu nedenle konuşmasında Müslümanları birlik olmaya çağırdığını aktardı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Güvenlik Politika İsrail Tahran Dünya İran

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