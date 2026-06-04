Hamaney: ABD ve İsrail hibrit savaşa yöneldi

İRAN lideri Mücteba Hamaney, "ABD ve İsrail, savaş alanındaki yenilgilerin ardından toplumun direncini kırmayı hedefleyen hibrit bir savaş yürütüyor" dedi.

İran lideri Mücteba Hamaney, İran İslam Devrimi'nin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölümünün 37'nci yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Hamaney, mesajında, ABD ile İsrail'in yaşadığı kayıpların ardından doğrudan askeri yöntemler yerine daha kapsamlı ve çok katmanlı bir etki alanına yöneldiğini iddia etti. Hamaney, "Savaş alanında alınan yenilgilerin ardından toplumun direncini kırmayı hedefleyen hibrit bir savaş yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Hibrit savaşın, psikolojik ve toplumsal boyutlar taşıdığını belirten Hamaney, bu stratejinin, toplumun farklı kesimleri arasında güvensizlik oluşturma ve siyasi birlikteliği zayıflatma üzerine kurulu olduğunu bildirdi. Hamaney, ABD öncülüğündeki küresel güç yapılanmasını 'hegemonik sistem' olarak tanımlayarak, "İsrail, bu yapının bölgesel bir unsuru. İsrail'in varlığı, İran'ın bağımsızlığını sınırlamaya yönelik bir yapı" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı