Haberler

Hamaney: ABD savaş başlatırsa bölgesel çatışma olur

Hamaney: ABD savaş başlatırsa bölgesel çatışma olur
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin savaş başlatması durumunda yaşanacakların bölgesel bir çatışmaya yol açacağını ifade etti. Hamaney, İran halkının tehditlere kapılmadığını belirtti.

İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney, "ABD, savaş başlatırsa bu kez bölgesel bir çatışma olacağını bilmeli" dedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin açıklamada bulundu. Hamaney, İran halkının ABD'nin tehditlerinden etkilenmediğini belirterek, "ABD, savaş başlatırsa, bu kez bölgesel bir çatışma olacağını bilmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Epstein belgelerinde 'Bill Gates' detayı

Dünyayı sarsan skandalda mide bulandıran "Bill Gates" detayı