Hamaney: ABD savaş başlatırsa bölgesel çatışma olur
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin savaş başlatması durumunda yaşanacakların bölgesel bir çatışmaya yol açacağını ifade etti. Hamaney, İran halkının tehditlere kapılmadığını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya