Haberler

Hamaney: Trump'ın imzası değersiz ve geçersiz

Hamaney: Trump'ın imzası değersiz ve geçersiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran lideri Mücteba Hamaney, ABD'nin mutabakat anlaşmalarını ihlal ettiğini belirterek, ABD Başkanı'nın imzasının değersiz olduğunu ve İran ile Direniş Cephesi'nin unutulmaz dersler hazırladığını söyledi.

İRAN lideri Mücteba Hamaney, ABD'nin mutabakat anlaşmalarını ihlal ettiğini belirterek, " Abd Başkanı'nın imzası tamamen değersizdir. İran milleti ve Direniş Cephesi düşmana unutulmaz dersler hazırladı" dedi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in sanal medya hesaplarından ABD ile imzalanan mutabakata ilişkin mesaj paylaşıldı. Hamaney mesajında, "Büyük Şeytan'ın mutabakatı tekrar ihlal etmesi, ABD Başkanı'nın imzasının ne kadar değersiz ve geçersiz olduğu gerçeğini bir kez daha herkese ispatlamıştır. Zorbalık ve vahşet ABD zihniyetinin ayrılmaz parçasıdır" ifadelerini kullandı.

İran halkının, yasama, yürütme ile yargı erki başkanlarına duyduğu güveni sürdüreceğini ve ulusal çıkarların korunması için sahada olmaya devam edeceğini kaydeden Hamaney, ülkede birlik ve beraberliğin korunmasının önemine değindi. Hamaney, "ABD, 'savaş çığırtkanlığına' devam etmesi halinde İran ve direniş cephesinin unutulmaz dersler vereceğini bilmeli. İran Silahlı Kuvvetleri'nin son günlerde ortaya koyduğu girişimler bunun örneği" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail basını: ABD, İran'a yönelik hava saldırılarını genişletmeye hazırlanıyor

Trump durmuyor! İsrail basınından dünyayı tedirgin eden haber
İngiltere'nin yeni başbakanından İsrail çıkışı! Yahudi lobisi harekete geçti

Ülkenin yeni lideri oldu! Verdiği mesaj İsrail'i küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
5 dev bankadan altın tahmini geldi! Yıl sonu beklentileri değişti

Altın için ezber bozan tahmin! 5 dev banka peş peşe açıkladı
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil

Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler

Kan donduran intihar anı! Bir insan kendine bunu neden yapar?

Engereğin yuvasına giren farenin kaçışı kamerada

Kafasını içeri uzatmasıyla kaçması bir oldu
Toplumsal cinsiyet kavramına tepki gösteren Çekya, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi

Bir ülke daha harekete geçti: İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiler

Kütahya'da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Serbest bırakıldı, anında daha beterini yaptı! Hem de en yakınlarına