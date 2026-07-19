Hamaney: Trump'ın imzası değersiz ve geçersiz

İRAN lideri Mücteba Hamaney, ABD'nin mutabakat anlaşmalarını ihlal ettiğini belirterek, " Abd Başkanı'nın imzası tamamen değersizdir. İran milleti ve Direniş Cephesi düşmana unutulmaz dersler hazırladı" dedi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in sanal medya hesaplarından ABD ile imzalanan mutabakata ilişkin mesaj paylaşıldı. Hamaney mesajında, "Büyük Şeytan'ın mutabakatı tekrar ihlal etmesi, ABD Başkanı'nın imzasının ne kadar değersiz ve geçersiz olduğu gerçeğini bir kez daha herkese ispatlamıştır. Zorbalık ve vahşet ABD zihniyetinin ayrılmaz parçasıdır" ifadelerini kullandı.

İran halkının, yasama, yürütme ile yargı erki başkanlarına duyduğu güveni sürdüreceğini ve ulusal çıkarların korunması için sahada olmaya devam edeceğini kaydeden Hamaney, ülkede birlik ve beraberliğin korunmasının önemine değindi. Hamaney, "ABD, 'savaş çığırtkanlığına' devam etmesi halinde İran ve direniş cephesinin unutulmaz dersler vereceğini bilmeli. İran Silahlı Kuvvetleri'nin son günlerde ortaya koyduğu girişimler bunun örneği" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı