Hamaney: ABD'nin Düşmanca Tutumu Sorunları Çözümsüz Kılıyordu
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin İran'a karşı tutumunu eleştirerek sorunların çözümsüz olduğunu ifade etti. Hamaney, ABD ve İsrail'in saldırılarına değinerek, İran'ın savaşla zayıflatılamayacağını vurguladı.

İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney, "ABD'nin İran'a karşı düşmanca tutumunun asıl amacı göz önüne alındığında bu sorunlar çözümsüzdür" dedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'daki ikametgahında İmam Rıza'nın ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Hamaney, İsrail ve ABD'nin haziranda İran'a düzenlediği saldırılara değinerek, 'düşmanların İran'ı savaşla zayıflatmayı başaramadığını ve şu anda da ülkede bölünme oluşturmaya çalıştıklarını' bildirdi.

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a 'teslimiyet' çağrılarına ilişkin açıklamasında ise "İran halkı böylesine büyük bir hakaretten derin bir şekilde rahatsızdır. İran milleti, kendisinden böylesine yanlış beklentiler içinde olanlara tüm gücüyle karşı duracaktır. ABD'nin İran'a karşı düşmanca tutumunun asıl amacı göz önüne alındığında bu sorunlar çözümsüzdür" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
