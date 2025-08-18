Hakkındaki iddialar bir hayli ciddi: Eski first lady ifade vermeye böyle geldi
Güney Kore eski Cumhurbaşkanı'nın eşi Kim Geon Hee, rüşvet, seçimlere müdahale ve hisse senedi manipülasyonu suçlamalarıyla savcılıkta ifade verdi. 16 dosyadan sorgulanan Kim'in, pahalı hediyeler ve milletvekili adaylığı karşılığında para aldığı iddia ediliyor. Ayrıca 2022 NATO Zirvesi'nde taktığı kolyenin kaynağı da araştırılıyor.
Güney Kore'de eski Cumhurbaşkanı'nın eşi First Lady Kim Geon Hee, savcılıkta rüşvet, seçimlere müdahale ve hisse senedi manipülasyonu suçlamalarıyla ifade verdi.
16 AYRI DOSYADAN SORGULANDI
52 yaşındaki Kim Geon Hee'nin, eşi görevdeyken pahalı hediyeler almak, milletvekili adaylığı karşılığında para kabul etmek gibi suçlamaların da aralarında bulunduğu 16 ayrı dosya kapsamında sorgulandığı öğrenildi.
PAHALI KOLYENİN SIRRI ARAŞTIRILIYOR
Soruşturma dosyasında Kim'in, 2022 NATO Zirvesi sırasında taktığı pahalı kolyenin kaynağı da yer aldı. Savcılık, bu kolyenin nasıl temin edildiğini araştırıyor.
TARİHE GEÇTİ
Kim Geon Hee, bu süreçle birlikte Güney Kore tarihinde soruşturma geçiren ilk First Lady oldu.