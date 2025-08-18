Hakkındaki iddialar bir hayli ciddi: Eski first lady ifade vermeye böyle geldi

Hakkındaki iddialar bir hayli ciddi: Eski first lady ifade vermeye böyle geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hakkındaki iddialar bir hayli ciddi: Eski first lady ifade vermeye böyle geldi
Haber Videosu

Güney Kore eski Cumhurbaşkanı'nın eşi Kim Geon Hee, rüşvet, seçimlere müdahale ve hisse senedi manipülasyonu suçlamalarıyla savcılıkta ifade verdi. 16 dosyadan sorgulanan Kim'in, pahalı hediyeler ve milletvekili adaylığı karşılığında para aldığı iddia ediliyor. Ayrıca 2022 NATO Zirvesi'nde taktığı kolyenin kaynağı da araştırılıyor.

Güney Kore'de eski Cumhurbaşkanı'nın eşi First Lady Kim Geon Hee, savcılıkta rüşvet, seçimlere müdahale ve hisse senedi manipülasyonu suçlamalarıyla ifade verdi.

16 AYRI DOSYADAN SORGULANDI

52 yaşındaki Kim Geon Hee'nin, eşi görevdeyken pahalı hediyeler almak, milletvekili adaylığı karşılığında para kabul etmek gibi suçlamaların da aralarında bulunduğu 16 ayrı dosya kapsamında sorgulandığı öğrenildi.

Hakkındaki iddialar bir hayli ciddi: Eski first lady ifade vermeye böyle geldi

PAHALI KOLYENİN SIRRI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma dosyasında Kim'in, 2022 NATO Zirvesi sırasında taktığı pahalı kolyenin kaynağı da yer aldı. Savcılık, bu kolyenin nasıl temin edildiğini araştırıyor.

TARİHE GEÇTİ

Kim Geon Hee, bu süreçle birlikte Güney Kore tarihinde soruşturma geçiren ilk First Lady oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi

Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi geldi
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Türkiye'nin yanı başında gerilim tavan! 50 bin asker sevk edildi
Ümraniye'de eşini sokak ortasında satırla öldüren şüpheli yakalandı

Eşini satırla öldüren şüpheli yakalandı! Bakın cinayeti neden işlemiş
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini yarın bitiriyor

İşte Fenerbahçe'ye imza atacağı gün
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTalat:

52 yaş mı, dublör olmasın...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelirse yer yerinden oynar! Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak transfer

Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.