Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kandilli Rasathanesi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgilere göre, deprem saat 19.14'de oluştu.

BÜYÜKLÜĞÜ 4.4

Depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı. Ayrıca deprem yerin 5 kilometre altında oluştu.

Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama

İskenderi 2 bin TL'ye satan mekanda tepki çeken "çay" uygulaması
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor

Anlaştı! Yeni takımına imzayı atıyor
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.