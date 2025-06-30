Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgilere göre, deprem saat 19.14'de oluştu.
BÜYÜKLÜĞÜ 4.4
Depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı. Ayrıca deprem yerin 5 kilometre altında oluştu.