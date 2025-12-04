Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak için gittiği Viyana'da Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.