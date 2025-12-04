Haberler

Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü

Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AGİT 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak için gittiği Viyana'da Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhalefet partilerinin asgari ücret zammı talebi! Rekor DEM Parti'de

İşte muhalefetin asgari ücret için zam talebi! Rekor DEM Parti'de
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Real Madrid'de deprem: Yıldız isim aylarca yok

Real Madrid'de deprem! Aylarca forma giyemeyecek
Muhalefet partilerinin asgari ücret zammı talebi! Rekor DEM Parti'de

İşte muhalefetin asgari ücret için zam talebi! Rekor DEM Parti'de
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan isim affediliyor

İkisinden biri affediliyor
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Çekilişsiz kurasız konut projesine başvurular başladı! Tek şart aranıyor

Çekilişsiz kurasız konut projesine başvurular başladı! Tek şart var
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
Rafa Silva geri döndü

Olay adam hakkında yeni gelişme
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı

Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı, şikayet yağınca evinden alındı
Gazze'de İsrail destekçisi çete lideri öldürüldü!

Gazze'de İsrail destekçisi çete lideri öldürüldü!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.