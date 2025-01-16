Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye' detayı
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru

Hakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalıyız

Hakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalıyız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de yürürlüğe girecek olan ateşkes hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Fidan, ateşkesin sağlanmasının adalet ve insanlık adına önemli bir adım olduğunu belirten Fidan, kalıcı barışın sağlanabilmesi için bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'de yürürlüğe girecek olan ateşkese dair açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fidan, "Gazze'de ateşkes sağlanması için varılan mutabakat, adalet ve insanlık adına kıymetli bir adımdır. Bu süreci mümkün kılan Katar ve Mısır'ın çabaları takdire şayandır. Şimdi, bu anlaşmanın bütünüyle hayata geçirilmesi ve Gazze'ye insani yardımın kesintisiz şekilde ulaştırılması sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"KALICI BARIŞ İÇİN FİLİSTİN DEVLETİ'NİN KURULMASINI SAĞLAMALIYIZ"

Fidan açıklamasının devamında kalıcı barışın sağlanabilmesi için bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini belirterek; "Uluslararası toplum, bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir. İzleyen süreçte kalıcı barış için çalışmalı ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalıyız" dedi.

"Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine ilk günden bu yana verdiğimiz desteği sürdürmeye, üzerimize düşen her sorumluluğu üstlenmeye kararlıyız" diyen Fidan, açıklamasını "Zulmün son bulduğu, adaletin tecelli ettiği, Filistin'in bağımsızlık meşalesinin özgürce yandığı bir geleceği birlikte inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri ile bitirdi.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda devam eden ve Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası görüşmelerinde Hamas ve İsrail arasında anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre ateşkesin her günü Gazze'ye 600 tır insani yardımın gelmesi garanti altına alınacak.

Yine anlaşmaya göre, Hamas tüm kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üzeri erkekler de dahil olmak üzere 33 İsrailliyi 6 hafta içinde serbest bırakacak.

İsrail her sivil rehineye karşı 30 Filistinli tutukluyu, her İsrailli kadına karşı 50 Filistinliyi serbest bırakacak. Ayrıca İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutuklanan 19 yaşın altındaki tüm Filistinlileri serbest bırakacak. Anlaşmanın ikinci aşaması birinci aşlamanın 16. gününde görüşülecek.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

İsrail'e gitmeye çalışan 3 Türk'ten haber alınamıyor
img

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye' detayı
img

Netanyahu'dan Trump ve Biden'a 'anlaşma' teşekkürü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü

Kadıköy'de ürküten görüntü! Deniz yüzeyini kapladı
Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti! Salmonella virüsü tespit edildi

Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.