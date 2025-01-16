Hakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'de yürürlüğe girecek olan ateşkese dair açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fidan, "Gazze'de ateşkes sağlanması için varılan mutabakat, adalet ve insanlık adına kıymetli bir adımdır. Bu süreci mümkün kılan Katar ve Mısır'ın çabaları takdire şayandır. Şimdi, bu anlaşmanın bütünüyle hayata geçirilmesi ve Gazze'ye insani yardımın kesintisiz şekilde ulaştırılması sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"KALICI BARIŞ İÇİN FİLİSTİN DEVLETİ'NİN KURULMASINI SAĞLAMALIYIZ"

Fidan açıklamasının devamında kalıcı barışın sağlanabilmesi için bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini belirterek; "Uluslararası toplum, bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir. İzleyen süreçte kalıcı barış için çalışmalı ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalıyız" dedi.

"Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine ilk günden bu yana verdiğimiz desteği sürdürmeye, üzerimize düşen her sorumluluğu üstlenmeye kararlıyız" diyen Fidan, açıklamasını "Zulmün son bulduğu, adaletin tecelli ettiği, Filistin'in bağımsızlık meşalesinin özgürce yandığı bir geleceği birlikte inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri ile bitirdi.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda devam eden ve Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası görüşmelerinde Hamas ve İsrail arasında anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre ateşkesin her günü Gazze'ye 600 tır insani yardımın gelmesi garanti altına alınacak.

Yine anlaşmaya göre, Hamas tüm kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üzeri erkekler de dahil olmak üzere 33 İsrailliyi 6 hafta içinde serbest bırakacak.

İsrail her sivil rehineye karşı 30 Filistinli tutukluyu, her İsrailli kadına karşı 50 Filistinliyi serbest bırakacak. Ayrıca İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutuklanan 19 yaşın altındaki tüm Filistinlileri serbest bırakacak. Anlaşmanın ikinci aşaması birinci aşlamanın 16. gününde görüşülecek.